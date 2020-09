«Mon poids fluctue beaucoup, c’est juste cruel»

Selena Gomez a perdu confiance en elle en raison de son poids fluctuant causé par sa bataille contre le lupus. La star de 28 ans fait face à cette maladie auto-immune chronique depuis 2013, ce qui l'a forcée à s'éloigner des feux des projecteurs pour subir une chimiothérapie. Elle a également subi une greffe de rein à l'été 2017 et, bien que ses médicaments lui permettent maintenant de gérer ses symptômes, notamment un gonflement des articulations, des douleurs musculaires et une fatigue extrême, un effet secondaire la concernant a été la prise de poids.

«Je suis devenue complexée. J'ai aussi un lupus, donc mon poids fluctue beaucoup et j'ai dû apprendre assez tôt à ne pas trop prêter attention à ce genre de choses et comprendre que ça n'a pas d'importance. C'est juste cruel. C'est tout ce que c'est».

S'exprimant avant le lancement de sa nouvelle ligne de cosmétiques, la chanteuse a affirmé qu'elle voulait que celle-ci représente plus une «communauté» qu'une simple marque. «Je voulais trouver un moyen de faire de cette marque une communauté, un style de vie qui dépasse le maquillage et vous montre comment l'appliquer, a-t-elle expliqué. Il s'agit de parler de maquillage et de la relation que vous entretenez avec. Je ne veux pas que ça parle de moi. Je sais évidemment que c'est moi qui l'ai créé, mais je serais plus fière de voir que l'objectif attendu a été atteint et d'en profiter». Sa ligne Rare Beauty sera disponible en ligne et dans les magasins Sephora aux États-Unis ce mois-ci.

(L'essentiel)