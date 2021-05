Son militantisme n'est pas passé inaperçu

Les violences qui ne cessent de s’intensifier au Proche-Orient révoltent au plus haut point Bella Hadid. Dimanche 16 mai 2021, le top de 24 ans, dont le papa est d’origine palestinienne, a manifesté dans les rues de New York avec 2000 autres personnes pour soutenir la Palestine. Parmi les manifestants, de nombreux Palestiniens «beaux, intelligents, respectueux, aimants, gentils et généreux» étaient à ses côtés, comme Bella l’a écrit sur Instagram où elle a posté plusieurs photos et vidéos de l’événement. «Tous réunis en un seul endroit. On se sent mieux. Nous sommes un peuple rare», a-t-elle ajouté. En légende d’un cliché, l’Américaine a écrit: «J’aime ma famille, j’aime mon héritage, j’aime la Palestine, poursuit-elle en guise de légende d’une photo de mariage de ses grands-parents. Je compte rester forte pour garder dans mon cœur l’espoir d’une terre meilleure. Un monde meilleur pour notre peuple et les gens qui l’entourent. Ils ne pourront pas effacer notre histoire.»

When celebrities like @BellaHadid advocate for throwing Jews into the sea, they are advocating for the elimination of the Jewish State.



This shouldn't be an Israeli-Palestinian issue. This should be a human issue.



Shame on you.#IsraelUnderAttack pic.twitter.com/PJQHT90cNy — Israel ישראל (@Israel) May 16, 2021

La prise de position du mannequin n’a pas du tout plu à Israël. «Quand des célébrités comme Bella Hadid plaident pour jeter des Juifs à la mer, elles plaident pour l’élimination de l’État juif, est-il écrit. Le sujet ne devrait pas être Israël ou la Palestine. Ça devrait être une question humaine. Honte à vous», peut-on lire sur le compte officiel Twitter du pays. Cette colère a été provoquée par le slogan des manifestants que l’on entend dans l’une des vidéos de Bella: «From the river to the sea, Palestine will be free» (en français: «De la rivière à la mer, la Palestine sera libre»). Certains considèrent que cette citation faisant allusion au territoire de la Palestine d’avant la fondation de l’Etat d’Israël est antisémite. Pour le moment, Bella Hadid n’a pas réagi au tweet.

D’autres célébrités se sont aussi mobilisées

Bella Hadid n’est pas la seule personnalité à soutenir la Palestine. Sa sœur, Gigi, s’est aussi mobilisée sur les réseaux sociaux, ainsi que Zayn Malik, Gal Gadot, Rihanna, Susan Sarandon et la lauréate pakistanaise du prix Nobel Malala Yousafzai. Nabilla, qui a parlé du conflit israélo-palestinien sur Snapchat s’est attirée la foudre de nombreux internautes. «Je me faisais pourrir des deux côtés. Tout le peuple israélien qui m’insultait, tout le peuple palestinien qui m’insultait. Il y a des gens qui pensent que je soutiens tel ou tel côté. On a menacé ma famille de mort, même mon fils!», a-t-elle déploré.

