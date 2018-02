Ed Sheeran porterait déjà sa bague au doigt

Personne, pas même ses fans, ne semble avoir relevé le détail, quand Ed Sheeran a posté sur Instagram, le 10 février, une photo de lui, casque sur les oreilles, gratte à la main, et... bague ressemblant diablement à une alliance à l'annulaire gauche. Il aura fallu que des journalistes du Sun lèvent le lièvre, en regardant le chanteur se produire lors de la War Chis Brits Week, le 19 février.

Ed Sheeran et sa petite amie Cherry Seaborn se seraient-ils déjà passé la bague au doigt? Aucune confirmation, ni démenti, n'ont été communiqués par le couple. Mais si tel était le cas, la nouvelle aurait été bien gardée. Pour mémoire, Ed, 27 ans, et Cherry, 25 ans, se sont rencontrés il y a trois ans et se sont fiancés fin 2017, comme l'a annoncé Ed, en janvier, sur son Instagram.

(L'essentiel/cma)