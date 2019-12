Des jumeaux stars de téléréalité retrouvés morts

Le monde de la téléréalité britannique est en deuil. Deux des siens, Billy et Joe Smith, ont été retrouvés mort samedi dernier dans un bois du Kent, au sud-est de Londres. Ces frères jumeaux, héros de «My Big Fat Gypsy Wedding», en 2013, émission dans laquelle des gens du voyage marient l'un des leurs, sont décédés à l'âge de 32 ans, a appris le Sun.

Selon les premières informations, Billy et Joe se seraient suicidés. Leur cousine, Phobe Charleen Smith, a révélé au Telegraph que la famille s'inquiétait pour les jumeaux depuis plusieurs semaines, après que Joe avait appris être atteint d'un cancer. Selon la jeune femme, Billy avait beaucoup de mal à encaisser la nouvelle et aurait même dit à son frangin qu'il ne serait pas capable de vivre sans lui.

Quelques heures avant la découverte des corps, les proches des jumeaux avaient trouvé une note dans laquelle Billy et Joe écrivaient qu'on les trouverait dans le bois dans lequel ils jouaient quand ils étaient enfants. C'est un de leurs oncles qui est tombé sur les cadavres.

Hommages sur Facebook

Sur Facebook, la compagne de Billy lui a rendu hommage. «C'est le jour le plus difficile de ma vie. Repose en paix mon parfait Bill, tu étais si pur, si adorable. Tu faisais de moi la femme la plus heureuse. J'aurais aimé faire plus pour vous deux. Bill, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, sois heureux maintenant», a écrit Kristina Delaney.

Dans une vidéo postée sur sa page, Paddy Doherty, présent dans la même saison de «My Big Fat Gypsy Wedding» que les jumeaux, a qualifié leur disparition de «terrible tragédie». «Que tous ceux qui regardent cette vidéo prient pour ceux qui restent. Que Dieu les protège, ce sont deux anges. Ils sont au paradis et marchent sur de l'or», a-t-il dit.

(L'essentiel/jfa)