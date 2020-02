Les causes de la mort de Nick Gordon révélées

Retrouvé inconscient le 1er janvier 2020, Nick Gordon était décédé quelques heures plus tard à l'hôpital, mais on ignorait encore les causes de sa mort.

Selon TMZ, qui a eu accès au rapport d'autopsie et aux analyses toxicologiques, le jeune homme de 30 ans a succombé à une overdose d'héroïne. Des traces de Narcan, un médicament utilisé dans des cas d'intoxication aiguë à l'héroïne ou à la morphine, ont également été retrouvées dans le corps de l'ancien petit ami de Bobbi Kristina Brown, la fille de Whitney Houston.

En 2016, Nick Gordon avait été reconnu coupable de la mort de sa chérie, retrouvée inconsciente dans son bain en janvier 2015.

(L'essentiel/jfa)