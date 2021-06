Le rôle de mère, «plus dur qu'une carrière sportive»

«Je trouve ça plus dur qu'une carrière sportive»: c'est le constat de Laure Manaudou, aujourd'hui mère de trois enfants (Manon, bientôt 11 ans, née de son union avec l'ex-nageur Frédérick Bousquet, le petit Lou, 3 ans et demi et donc un autre petit garçon de 5 mois et demi avec le chanteur Jérémy Frérot). Interrogée par Le Parisien sur ses activités, l'ancienne championne a déclaré «ne pas faire grand-chose à part m'occuper de mes enfants (...) Mon boulot, c'est mère au foyer! (...) Trois, ça prend du temps et beaucoup d'énergie».

«Je ne m'attendais pas à autant de chamboulements». Pour elle, c'est clair, la famille est aujourd'hui au complet: «Je n'en aurai pas quatre». Elle ne se plaint pas pour autant: «Ça ne me dérange pas de vivre comme ça, j'ai cette chance». Mais ce temps devra cesser, «j'attends qu'ils grandissent un peu pour repartir sur des événements sportifs et me faire plaisir. Quand on est maman, on s'oublie et c'est important de penser à soi», confie-t-elle.

«On n'est pas assez soutenues ou comprises»

Plutôt discrète sur sa vie privée, Laure Manaudou a accepté de se confier sur sa maternité pour déculpabiliser les mamans. «Ce 3e enfant, ça a été difficile, beaucoup de fatigue, on n'est pas assez soutenues ou comprises. On veut faire de son mieux et quand on n'y arrive pas on est perdue». Et de sourire quand elle évoque ceux «qui pensent qu'à la maison, (elle a) des gens qui (l')aident à faire les nuits de (s)on gamin et qui (lui) font les courses». «C'est mon combat de dire que je suis Madame Tout-le-Monde».

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'elle confie ses difficultés: fin mars, elle a avait publié une story sur Instagram dans lequel elle remerciait les filtres «d’enlever les cernes, les restes de larmes, la fatigue» et indiquait: «Ne croyez pas que c'est plus facile chez les autres».

(mc/L'essentiel)