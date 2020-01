Ses troubles auraient anéanti sa romance

La romance entre Kaia Gerber et Pete Davidson est-elle terminée? Tout porte à le croire. Selon Page Six, le comédien, qui souffre d'un trouble de la personnalité borderline, doit se faire soigner dans une clinique spécialisée. N'ayant jamais caché ses problèmes de santé mentale, l'Américain de 26 ans a même récemment plaisanté à ce sujet dans l'émission Saturday Night Live. Il a dit qu'il allait «partir en vacances», mais que «ses dépenses seraient payées par son assurance et qu'on lui confisquerait son téléphone portable et ses lacets de chaussures».

Cette hospitalisation aurait provoqué la fin de sa relation avec le top américain qu'il avait rencontré en novembre 2019. «Il semble que tout soit fini entre Pete et Kaia. Cela a été trop oppressant pour Kaia, révèle une source. Pete a un comportement particulier. C'est un homme excessif avec ses copines. Kaia n'a que 18 ans et c'est quelque chose de difficile à gérer».

«Il a les yeux injectés de sang»

Les parents du mannequin, Cindy Crawford et son mari Rande Gerber, doivent certainement se réjouir de cette rupture. Selon le Daily Mail, alors qu'ils appréciaient Pete, le top model de 53 ans et l'homme d'affaires de 57 ans avaient fini par ne plus cautionner cette relation. Aperçus à la sortie de l'appartement new-yorkais de leur fille, le 26 décembre 2019, Cindy et Rande avaient eu une conversation animée au sujet de Pete. Un passant avait alors pu les entendre. «Il a les yeux injectés de sang. Son visage prend une expression effrayée comme si quelqu'un ou une caméra le fixait. Il panique. Il a besoin d'aide mon Dieu», aurait déploré le papa de Kaia, en ajoutant que le comédien aurait besoin «d'une cure de désintox».

Avant de roucouler avec Kaia, Pete s'était fiancé avec Ariana Grande en 2018, après quelques semaines de relation. Il avait ensuite eu de brèves histoires avec les actrices Kate Beckinsale et Margaret Qualley.

(L'essentiel)