Harry, prince assagi mais rebelle comme sa mère

Henry de Galles est né le 15 septembre 1984 à Londres. Fils cadet de Lady Di et du prince Charles, et sixième dans l'ordre de succession au trône, le flamboyant rouquin a gagné très tôt sa réputation. À 17 ans, il avoue avoir fumé du cannabis et devient l'un des meilleurs clients des journaux à sensation qu'il déteste depuis la mort de sa mère dans un accident en août 1997 à Paris. Le drame, alors qu'il a 12 ans, l'a traumatisé, et il a confié plus tard avoir frôlé la «dépression totale plusieurs fois». Harry avait même confié revivre avec son épouse Meghan, actrice américaine métisse et divorcée, le calvaire subi par sa mère Diana, traquée par les photographes.

L'effacement de Diana, mère du prince Harry, de la famille royale s'est fait en deux temps: en 1993, elle avait annoncé qu'elle réduisait ses engagements pour mener une vie privée, suite à sa séparation à l'amiable d'avec le prince Charles. Après leur divorce en août 1996, elle avait démissionné de dizaines d'associations caritatives et avait été déchue de son titre d'Altesse Royale, sortant ainsi de la «firme».

Assagi, mais toujours à la marge

Les Britanniques mettaient les écarts d'Harry sur le compte de la jeunesse jusqu'à cette soirée de 2005, à laquelle le prince a la fâcheuse idée de se rendre déguisé en nazi, croix gammée comprise. Avec son mariage le 19 mai 2018 puis la naissance de son fils Archie le 6 mai 2019, le prince, assagi, semblait avoir trouvé un équilibre et se prêter plus volontiers à son rôle. Mais des mois de critiques virulentes de la presse contre Meghan auront eu raison de sa patience. À peine rentré de vacances prolongées, les époux ont donc décidé de renoncer à leur rôle de premier plan: ils vont «travailler» pour prendre leur «indépendance financière» et vivre en partie en Amérique du Nord, en terrain plus familier pour Meghan qui a grandi en Californie et vécu à Toronto.

Ces derniers mois, le duc de Sussex et sa femme Meghan Markle cachaient de moins en moins leur malaise face à la pression médiatique, quitte à s'attirer les foudres d'une presse tabloïd déchaînée qui leur reprochait de profiter du train de vie confortable liée à leur rang tout en en refusant les inconvénients.

(L'essentiel/afp)