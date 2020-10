Timberlake sort une vieille photo pour soutenir Biden

Justin Timberlake rejoint les célébrités qui soutiennent Joe Biden dans la course à l’élection présidentielle américaine, appelant les fans à voter pour un monde où le racisme est «condamné, pas toléré». La star a appelé ses 59,4 millions d’abonnés Instagram à voter le 3 novembre prochain, révélant qu’il avait pour sa part choisi Joe Biden, partageant une photo de lui à 19 ans, torse nu et dans une piscine. Il s’est remémoré la première fois qu’il a voté.

«Je crois que j’avais 19 ans (sur cette photo), ça devait être en 2000. Je passais beaucoup plus de temps à la salle. C’est aussi la première fois que j’ai voté. Je me rappelle juste que je pensais que c’était cool de voter, et je me suis senti très… adulte. Je ne pense pas que je saisissais l’importance de tout ça, ou d’avoir pris le temps d’apprendre ce que mon choix voulait dire. Maintenant, je sais à quel point nos voix peuvent être puissantes. Si vous votez pour la première fois, ou que vous n’êtes même pas sûr de voter, parce que vous pensez que votre voix n’aura pas d’impact, ou que vous n’avez pas confiance dans le processus, ou que ça semble compliqué… Tout ce que je peux dire est qu’on a besoin de vous», dévoile le chanteur, avec insistance.

«Il s’agit de faire grandir vos enfants dans un monde où le racisme est condamné, pas toléré. De s’assurer que les femmes peuvent se sentir fortes partout où des décisions sont prises. Tout cela pour dire que je voterai pour Joe Biden et Kamala Harris. Je vote en avance, cette année, par la poste», a-t-il conclu.

Concert en ligne pro Biden

De nombreuses stars seront à l’affiche du concert «I Will Vote», organisé en soutien à Joe Biden. Cher, Bon Jovi et les Black Eyed Peas seront à l’affiche de cette messe politique en ligne programmée pour dimanche 25 octobre. Ils seront rejoints par de grands noms tels que Armie Hammer, Helen Mirren, Pink, Billy Porter, Lin-Manuel Miranda et Amy Schumer, ainsi qu’A$AP Ferg, Sara Bareilles, Aloe Blacc, Jennifer Hudson, Ciara, Dave Matthews, Macy Gray, ou encore les Foo Fighters. Chacun se produira d’un endroit différent.

Du direct ainsi que des sessions préenregistrées seront au menu. Le tout sera présenté par George Lopez et la stratège politique Ana Navarro. Les principaux intéressés, Joe Biden et sa femme, la docteure Jill Biden, ainsi que la candidate à la vice-présidence Kamala Harris seront de la partie. Les fans pourront obtenir le lien de l’événement après avoir donné au fonds de soutien à Joe Biden ActBlue.com. Il débutera à 2h du matin dimanche, heure luxembourgeoise.

(L'essentiel/szu/CoverMedia)