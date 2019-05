Adele lance un message pour fêter ses 31 ans

Alors qu'elle vient d'annoncer sa rupture avec son mari, Simon Konecki, avec qui elle a eu un fils, Angelo, âgé de 6 ans, Adele n'a pas l'intention de se laisser abattre pour autant. Pour ses 31 ans qu'elle a fêté dimanche, le 5 mai, la chanteuse a publié une série de photos d'elle en noir et blanc sur Instagram où on la voit s'éclater et prendre des poses étonnantes. Elle en a profité pour philosopher sur sa vie tumultueuse avec humour.

«J'ai 31 ans... Dieu merci, putain. Mes 30 ans m'ont éprouvée si fort, mais je fais de mon mieux pour me concentrer sur la suite. Peu importe le temps que nous passons ici, la vie est constante et parfois compliquée», a-t-elle écrit en légende.

«Posez votre téléphone et riez fort»

Adele raconte ensuite qu'elle «a drastiquement changé ces deux dernières années» et que ce changement opère toujours en elle. «31 va être un grand cru pour moi, et je vais me dépenser. Pour la première fois en dix ans, je suis prête à ressentir le monde qui m'entoure et à le regarder. Soyez gentils envers vous-même, nous sommes juste des humains, ralentissez, posez votre téléphone et riez fort à chaque fois que vous en avez l'opportunité.»

La star anglaise veut désormais apprendre à vraiment s'aimer elle-même, mais aussi les autres. «Je vais d'ailleurs apprendre à vous aimer, bande de sauvages!» a-t-elle lancé en guise de conclusion à ses 31,7 millions de followers.

