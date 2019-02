Courteney a eu la peur de sa vie avec Jennifer

Courteney Cox a eu «vraiment peur» lorsque son avion a perdu une de ses roues au décollage, conduisant à un atterrissage d'urgence. Elle a raconté à Extra ce qu'il s'est exactement passé. Courteney Cox se rendait à Cabo San Lucas, au Mexique, avec sa camarade de Friends et meilleure amie, Jennifer Aniston, pour célébrer son 50e anniversaire ce mois-ci, lorsque leur jet privé a été forcé d'effectuer un atterrissage d'urgence, après avoir décollé de l'aéroport international de Los Angeles.

«Je n'ai pas peur de l'avion du tout... Mon père était pilote, a-t-elle expliqué à Extra. Mais là j'avais vraiment peur, parce que lorsque nous avons décollé, nous avons entendu un énorme BANG et je me suis dit: "Oh, on ferait bien de vérifier ce pneu"».

Et elle a découvert que la situation était pire qu'elle ne l'avait imaginée. «Il n'y avait pas de pneu du tout, pas de roue. Heureusement, il y a deux roues de chaque côté et deux à l'avant. Je dois dire que nous avons passé quatre heures dans les airs à brûler du carburant et à penser à quoi ça allait ressembler quand on atterrirait… L'atterrissage s'est vraiment fait en douceur», a-t-elle ajouté.

Avant d'atterrir à l'aéroport international d'Ontario, la star avait tellement peur de ce qui pourrait lui arriver qu'elle a même envoyé un message à sa fille Coco, âgée de 14 ans, pour lui dire qu'elle l'aimait et a parlé à son fiancé, Johnny McDaid, pour lui expliquer ce qu'il se passait.

Courteney Cox et Jennifer Aniston, ainsi que Molly McNearney, l'épouse de Jimmy Kimmel, et Amanda Anka, la femme de Jason Bateman, sont restées coincées pendant deux heures supplémentaires sur le tarmac, avant de prendre un autre avion privé pour se rendre à destination. La star de 54 ans fait actuellement la promotion de sa nouvelle série Facebook, «9 Months with Courteney Cox», dans laquelle elle se confie sur les multiples fausses couches qu'elle a subies dans sa vie.

(L'essentiel)