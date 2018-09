Bebe Rexha ne sait «pas gérer une gueule de bois»

Bebe Rexha n'est pas fan de drogues dures. Alors que sur scène, la jolie blonde exploite son aura sexy, elle adore passer ses jours de congé à jouer des bols chantants, un instrument en forme de cloche inversée que l'on fait résonner avec un maillet et qui est utilisé dans certaines pratiques religieuses bouddhistes pour accompagner les séances de méditation.

«Ça peut paraître fou, mais c'est ce que je dois faire pour rester saine d'esprit, car la musique est un domaine tellement fou, a-t-elle déclaré au magazine Flaunt. Je ne suis pas une grosse fêtarde. Je n'ai jamais pris de drogues dures. Je ne sais même pas gérer une gueule de bois». La chanteuse américaine a commencé sa carrière après avoir rencontré Pete Wentz en 2010, mais a quitté son projet, Black Cards, deux ans plus tard. En 2013, elle a signé avec Warner Bros. en tant qu'artiste solo et a commencé à écrire des chansons pour d'autres stars de la musique comme Selena Gomez et Eminem, avant de sortir son premier single, «I Can't Stop Drinking About You».

La star de 29 ans adore toujours travailler avec d'autres artistes, sa récente collaboration avec Florida Georgia Line a d'ailleurs été un énorme succès, mais elle ne veut pas qu'on la cantonne à ce genre de musique. «Je n'aime pas être coincée entre des lignes, a-t-elle ajouté. Je fais juste ce que je veux. Je me plante complètement ou je gagne vraiment gros. Je préfère prendre des risques plutôt que de la jouer timide». Son premier album, «Expectations», est sorti en juin. On y retrouve notamment des duos avec la star de Migos, Quavo, et le rappeur Tory Lanez.

(L'essentiel)