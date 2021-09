Gisele Bündchen vole au secours de Doutzen Kroes

Le débat houleux entre les personnes vaccinées contre le Covid et celles qui refusent de l’être n’est pas près d’être terminé. Parmi les célébrités qui ne veulent pas se faire piquer, Doutzen Kroes a provoqué la polémique. «Je ne serai pas forcée à me faire vacciner. Je ne serai pas forcée à prouver que je suis en bonne santé pour pouvoir vivre en société. Je n’accepterai pas l’exclusion de personnes à cause de leur statut médical», a-t-elle écrit dans un long message, samedi sur Instagram. Si, parmi ses 6,8 millions d’abonnés, certains ont salué son coup de gueule, d’autres ont été outrés par les propos de la Néerlandaise de 36 ans. «C’est tellement irresponsable de poster cela quand on a autant de followers», s’est insurgé l’un d’eux, tandis que d’autres n’ont pas hésité à insulter Doutzen.

Touchée par cet acharnement contre sa collègue, Gisele Bündchen est aussitôt venue à sa rescousse. «Je connais Doutzen. C’est une personne gentille et aimable, a-t-elle écrit en commentaire au posté décrié. Je suis sidérée de voir autant de haine dirigée contre elle juste parce qu’elle a exprimé ses sentiments.» Le top model brésilien de 41 ans a demandé aux internautes davantage de tolérance et de bienveillance. «Tous ces jugements et ce manque d’empathie dans le cœur d’autant de gens m’attristent. Je vous invite à calmer votre esprit et chercher l’amour en vous afin de vivre en paix et en harmonie.» Le message de l’épouse de Tom Brady a été «liké» plus de 5 000 fois.

(L'essentiel/lja)