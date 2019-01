Victime de grossophobie, Ayem a perdu 25 kilos

Fière de sa nouvelle silhouette, Ayem Nour a posté samedi 12 janvier 2019 un photomontage sur Instagram, où on la voit quand elle pesait 83 kilos, et aujourd'hui à 58 kilos. Une victoire pour l'ex-animatrice du «Mad Mag», sur NRJ12, qui raconte le calvaire qu'elle a vécu quand elle était en surpoids. Ses kilos en trop étaient notamment dus à sa grossesse. «Ce qui a été le plus dur, c'est de subir les moqueries, la méchanceté pas seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi de certains médias», confie-t-elle sur le réseau social.

En larmes à chaque fois qu'elle lisait des critiques à son encontre, la Française de 30 ans n'osait même plus manger devant les gens. Grâce à «une conversation franche avec une amie» qui a «chamboulé» sa vie, Ayem a eu le déclic. «J'ai décidé de me reprendre en main, dit-elle. J'ai quitté les plateaux. Je mange équilibré! Je vais au sport tous les jours!» Aujourd'hui elle se dit «heureuse» de pouvoir partager tout ça avec ses fans.

(L'essentiel/lja)