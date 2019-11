Pas facile de briller dans l'ombre de son père

Pour Chet Hanks, être le fils d'une star planétaire comme Tom Hanks est à la fois une bénédiction et une malédiction. «Je ne me plains pas, vous savez. C'est ainsi et c'est cool. J'adore mon père, c'est un grand homme, un grand acteur, donc je suis à une bonne place», a-t-il confié au site Toofab. Néanmoins, le comédien et rappeur américain de 29 ans réalise qu'il sera toujours dans l'ombre de son paternel, quoiqu'il fasse. «Si j'inventais un remède contre le cancer demain, l'article dans le journal dirait: "Le fils de Tom Hanks invente le remède contre le cancer", vous voyez ? C'est inévitable.»

De plus, Chet affirme qu'il ne jouit d'aucun privilège en tant qu'enfant de star. C'est même l'effet inverse qui se produit. «Je dois travailler deux fois plus dur parce que tout le monde pense que tout m'est acquis. Et ce n'est pas le cas. Tout ce que j'ai eu, j'ai dû le gagner moi-même. Ce n'est pas comme si je pouvais passer un coup de fil et boom c'est bon. Ce n'est pas comme ça que ça marche», a-t-il précisé.

Chet, qui joue des rôles récurrents dans les séries «Empire» et «Shameless», ne souhaite pas pour autant être pistonné par son papa pour booster sa carrière. «Il pourrait le faire mais il ne le fera pas. Et même s'il le faisait, ce serait une défaite pour moi. Si je ne suis pas prêt à me battre pour un rôle et que je le décroche grâce à mon père, je me retrouve dans une situation pour laquelle je ne me suis pas préparé.»

(L'essentiel)