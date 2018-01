Neil Diamond atteint de la maladie de Parkinson

Le chanteur et compositeur américain Neil Diamond a annoncé lundi qu'il cessait immédiatement ses tournées parce qu'on lui avait diagnostiqué la maladie de Parkinson. Sa carrière lui a entre autre valu d'entrer au Rock and Roll Hall of Fame, le Panthéon du rock.

Neil Diamond has retired from touring after being diagnosed with Parkinson's disease https://t.co/fL6UZp4Fap– TIME (@TIME) 23 janvier 2018

Suivant le conseil de son médecin, ce natif de Brooklyn qui fêtera mercredi ses 77 ans ne se rendra pas en mars en Australie et en Nouvelle-Zélande où il devait donner des concerts à l'occasion du 50e anniversaire du début de sa carrière. Dans un communiqué, l'artiste déclare toutefois qu'il a l'intention de «rester actif encore longtemps dans l'écriture, l'enregistrement et d'autres projets».

«C'est avec beaucoup de réticence et de déception que j'annonce que je me retire des tournées de concerts. J'ai été tellement honoré de présenter mes spectacles au public au cours des 50 dernières années», écrit Neil Diamond, présentant ses excuses aux fans qui attendaient les spectacles à venir.

Singer Neil Diamond announces retirement from touring due to recent Parkinson's diagnosis: "This ride has been 'so good, so good, so good' thanks to you." https://t.co/RiySnuoDfMpic.twitter.com/9L3O3niHRM– ABC News (@ABC) 23 janvier 2018

Le chanteur avait déjà donné 55 concerts dans le cadre de sa tournée du 50e anniversaire de sa carrière, chantant devant des salles combles à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Neil Diamond, qui avait abandonné ses études à la New York University pour entamer une carrière de compositeur pour des stars comme le groupe The Monkees, a acquis une célébrité personnelle à la fin des années 60 après avoir émergé de la scène folk.

Sa carrière lui a ensuite valu d'entrer au Rock and Roll Hall of Fame, le Panthéon du rock. Neil Diamond doit être de nouveau honoré dimanche en recevant un trophée pour l'ensemble de sa carrière aux Grammy Awards, les prix américains de la musique.

(L'essentiel/nxp/ats)