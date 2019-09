Kanye West a-​​t-​​il mangé ses crottes d'oreille?

Comme chaque dimanche, Kanye West assistait ce week-end à la messe dominicale à laquelle il a pour habitude d'intervenir pour prêcher et mettre de l'ambiance. Sauf que cette fois, un fidèle indiscret a filmé le rappeur à son insu alors que ce dernier n'était pas vraiment à son avantage. Sur la vidéo, publiée et massivement partagée sur Twitter, Kanye semble se curer l'oreille avant de mettre en bouche la boulette qu'il venait d'y retirer.

De quoi rendre perplexe et dégoûter même ses fans les plus fidèles. Mais la super-star a-t-elle vraiment commis l'ignominie dont tout le monde l'accuse? En y regardant de plus près, le doigt du mari de Kim Kardashian ne pénètre à aucun moment dans son canal auditif. Il semble juste se gratter le lob sans aventurer son index plus loin. Puis sa main va à sa bouche: mais là encore, difficile de savoir s'il y insère un corps étranger ou au contraire si la star tente de se débarrasser d'un poil sur la langue. Il semble donc impossible de déterminer avec précision si Kanye West a ou non dégusté le produit de sa propre oreille. Le tweet original a tout de même atteint les 25 000 retweets et 134 000 likes.

(L'essentiel/utes)