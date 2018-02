Léonard Trierweiler arrêté en état d'ébriété

Léonard Trierweiler, 20 ans, a été interpellé dimanche dans la soirée alors qu'il roulait en scooter dans le XIème arrondissement de Paris, a affirmé Closer.

Le jeune apprenti cuisinier aurait grillé un feu rouge. Il aurait été aussi contrôlé positif à l'éthylotest et au dépistage de stupéfiants. Le site Internet a précisé que le fils de Valérie et Denis Trierweiler a finalement été placé en garde à vue et qu'il a été déféré devant un magistrat du parquet de Paris, ce lundi dans la matinée.

Ce n'est pas la première fois que Léonard Trierweiler a des ennuis avec les autorités. Le 10 juin dernier, il avait été arrêté pour un banal contrôle. Au final, il «roulait avec des écouteurs, n'avait pas les papiers de son deux roues et surtout il avait les yeux rouges et l'al­lo­cu­tion pâteuse». Il a alors dû se plier à un test sali­vaire qui s'est révélé posi­tif à la cocaïne.

