Justin Bieber bientôt papa? Il se confie

Justin Bieber et sa femme Hailey, qui a 24 ans, ne sont pas tout à fait prêts à fonder leur famille, car le mannequin a « certaines choses qu'elle veut accomplir en tant que femme » avant de devenir maman. Le chanteur de 26 ans était de passage dans The Ellen DeGeneres Show, mardi, et l'animatrice lui a demandé quand lui et son épouse prévoyaient d'avoir des enfants. « Je pense qu'il y a encore des choses qu’Hailey souhaite accomplir en tant que femme et je pense qu’elle n’est tout simplement pas encore prête. Et je pense que ce n’est pas grave », a-t-il répondu.

Mais la star canadienne a ajouté que quant à lui, il était heureux d'avoir autant d'enfants que le souhaiterait sa femme. «Je vais avoir autant (d’enfants) que Hailey le souhaite, a-t-il expliqué. J'adorerais avoir une petite tribu. Mais c’est son corps et elle fait ce qu’elle veut… Je pense qu’elle veut en avoir quelques-uns. Au moins deux ou trois.» Justin Bieber a également révélé avoir laissé un peu de place sur son dos pour ajouter les prénoms de ses enfants à sa collection de tatouages une fois qu'il sera père.

(L'essentiel/CoverMedia)