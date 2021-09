Kanye West agit étrangement avec son Instagram

Tôt le 13 septembre 2021, Kanye West a cessé de suivre sa future ex-femme Kim Kardashian sur Instagram. Plus tard dans la journée, le rappeur de 44 ans a passé son compte en privé, pour le plus grand désespoir de ses 8,2 millions d’abonnés. L’artiste de Chicago n’a pas expliqué quelles étaient les raisons qui l’avaient poussé à agir de la sorte. Ce d’autant plus que Kim Kardashian n’a pas, pour sa part, cessé de le suivre.

On rappellera que Kanye West et Kim Kardashian sont en instance de divorce. Si les raisons de leur séparation, après 7 ans de mariage et quatre enfants, n’ont jamais été dévoilées, de nombreuses rumeurs ont circulé. L’une d’elles affirmant que le musicien a été infidèle. Un comportement fautif qu’il reconnaîtrait, selon les internautes, dans le morceau «Hurricane», extrait de l’album «Donda», où il chante «je pars avec une nouvelle nana, je sais quelle est la vérité».

(L'essentiel/jde)