1 500 livres pour une bouteille de ketchup

En juin 2019, l'interprète de «Shape of You» annonçait fièrement le lancement de la sauce Edshup, un ketchup créé avec l'aide de la marque Heinz et disponible uniquement aux États-Unis. Le 15 août, ce sont trois bouteilles d'une édition limitée du condiment qui ont été vendues aux enchères à Londres au profit de deux organismes de bienfaisance.

Le design de ces flacons, dont seulement 150 exemplaires ont été produits en référence aux 150 ans que Heinz fête en 2019, est une reproduction des tatouages du chanteur, dont le logo de Heinz qu'il a sur le bras. Les trois proposés à la vente à Londres ont trouvé preneur pour 1 050, 1 100 et 1 500 livres sterling (soit environ 1150, 1200 et 1640 euros). Chacun était dédicacé par Sheeran. À ce prix là, on n'en attendait pas moins.

Les 147 bouteilles restantes seront données à des musées et aux fans de l'artiste de 28 ans après un tirage au sort mondial.

(L'essentiel/jfa)