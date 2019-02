Accusé de harcèlement, le journaliste nie

Dans "C A Vous", @hugoclement affirme ne pas avoir harcelé @NassiraELM "Il n'y a pas eu de fautes", "c'est un réglement de compte entre étudiants," Hugo Clément parle de "blague téléphonique" et ne compte présenter aucune excuse. pic.twitter.com/iwkkvfSmF3 — Assma Maad (@Assma_MD) 21 février 2019

«Je m'excuse quand j'ai fait une faute. Et il n'y a pas de faute». Hugo Clément a réagi suite aux accusations de harcèlement à son encontre par Nassira El Moaddem, journaliste au Bondy Blog. «Je suis habitué aux calomnies, aux rumeurs sur les réseaux sociaux, malheureusement c'est pas nouveau, c'est un peu le revers de la médaille quand on accepte de s'exposer, a-t-il expliqué à l'émission de France 5, C à vous, ce que vous évoquez c'est un règlement de comptes entre étudiants qui ne s'entendaient pas et qui ne s'entendent toujours pas aujourd'hui, où on essaie de faire passer une blague téléphonique, pour du harcèlement, ce qui est scandaleux».

Nassira El Moaddem a publié un article racontant sa version des faits sur Twitter, dans lequel elle écrit avoir subi «harcèlement et humiliations» de la part de camarades dont Hugo Clément et Martin Weill (journaliste à Quotidien) durant ses études de journalisme cinq ans plus tôt.

Un témoignage de plusieurs pages

«Trois étudiants de ma promotion, de mon groupe de télévision, qui à deux reprises se sont fait passer au téléphone pour les ressources humaines de Radio France me faisant miroiter un recrutement et propageant des rumeurs à mon encontre au sein de l’école: je cherchais à voler la place d’autres étudiants dans des médias, je mentais sur mon CV, j’étais ambitieuse au point de vouloir écraser les autres», écrit-elle.

«Durant la scolarité, ces mêmes étudiants "s’amusaient" également à diffuser sur les ordinateurs de l’école le clip "La Zoubida" avant nos cours de télévision (j’étais la seule étudiante d’origine arabe dans le groupe)» poursuit-elle, dans une prose de plusieurs pages.

Une semaine que nos cerveaux ne cessent de bouillir. J'ai raconté mon histoire sur Twitter dès décembre 2017 et avais l'impression de prêcher dans le désert. Aujourd'hui, j'avais besoin d'écrire cecihttps://t.co/OVlnItTXuQ — Nassira El Moaddem (@NassiraELM) 16 février 2019

L'emploi du mot «Harcèlement» a remonté le journaliste de Konbini. «Le harcèlement n'est pas juste un mot que l'on peut utiliser comme cela, à sa guise(...) c'est un délit qui doit être poursuivi en justice», a-t-il répondu sur le plateau de l'émission, jeudi, «il y a eu des tensions entre étudiants, la direction de l'école nous a convoqué pour nous dire "bon maintenant arrêtez, c'est ridicule"». «Je n'ai jamais harcelé personne», a conclu Hugo Clément.

La journaliste Nassira El Moaddem ne lâchera pas l'affaire, suite à l'émission de jeudi soir, elle demande un droit de réponse à l'intervention d'Hugo Clément en plateau :

Bonjour @cavousf5 @BabethLemoine Ce qu'Hugo Clément qualifie de "blague" est bien un harcèlement comme l'affirme le directeur de l'@ESJLille de l'époque. Quant aux intimidations de poursuites judiciaires, elles ne me feront pas taire

Je demande un droit de réponse. Merci à vous ! — Nassira El Moaddem (@NassiraELM) 21 février 2019

(mm/L'essentiel)