Il s'est remarié avec... la nièce de son ex

Disparu des radars depuis quelques années, Hulk refait parler de lui. Mais pas pour des raisons sportives. L'été dernier, l'international brésilien s'était séparé d'Iran Angelo, après douze ans de mariage. Quelques mois plus tard, son cœur était à nouveau pris. Ainsi, il s'était lié avec une certaine Camila Angelo, qui n'est autre que... la nièce de son ex-femme.

Le néo-couple ne se cache pas et s'affiche même fièrement sur les réseaux sociaux. Et l'histoire d'amour évolue à vitesse grand V puisque à en croire le journal argentin Infobae, les deux individus seraient désormais mariés. Une information qui prend sens au vu des récentes publications de Hulk sur son compte Instagram. Bien qu'il n'ait rien officialisé, l'ancien joueur de Porto et du Zénith Saint-Pétersbourg précise dans sa bio être «marié» et accompagne d'une bague ses photos avec sa nouvelle âme sœur.

«Tante Iran, je t'aime beaucoup et je me soucie de toi»

Si tout est allé si vite, c'est en partie car Camila Angelo (31 ans) nécessitait un visa pour rester en Chine, où évolue l'attaquant de 33 ans depuis 2016 et son arrivée à Shanghai. Leur relation n'est pas sans avoir créé quelques remous. «Hulk a appelé les parents et le frère de Camila pour leur dire la vérité, a indiqué un représentant du joueur au site brésilien UOL. C'est Hulk lui-même qui a publié les nouvelles parce qu'il ne voulait rien cacher. Sa position est transparente et il veut éviter les mensonges et commentaires malveillants.»

Sa compagne, de son côté, avait adressé un message à sa tante dans un post Instagram désormais supprimé: «Tante Iran, je veux d'abord te dire que ce message n'est une explication ou une justification de rien. Bien que cela ne soit plus pertinent maintenant, je t'aime beaucoup et je me soucie de toi. Je n'ai jamais pensé que cela pourrait arriver, mais nous ne dirigeons pas notre cœur, personne n'est à l'abri de cela. Les sentiments ne se commandent pas».

En parallèle, le conflit entre Hulk et Iran Angelo n'est toujours pas réglé. Et elle ne devrait pas lui faire des cadeaux, au vu des récents événements.

(L'essentiel/Sport-Center)