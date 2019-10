La guerre est déclarée entre Drake et son père

Le torchon brûle entre Drake et son papa, Dennis Graham. La raison? Interviewé par Nick Cannon à la radio, le 4 octobre 2019, le père du rappeur a déclaré que son fils inventait des histoires sordides sur leur relation pour avoir plus de succès. Dans certaines chansons, Drake parle en effet de son père qui aurait été alcoolique et trop souvent absent pour s'occuper de lui durant son enfance. Or, pour Dennis, tout ça n'est qu'un tissu de mensonges. «J'ai eu une conversation avec Drake à ce sujet. J'ai toujours été avec lui, a assuré l'homme. Je lui ai demandé pourquoi il racontait de telles choses sur moi en lui disant que ce n'était pas cool. Et il m'a répondu: "Papa, ça fait vendre des disques."»

Blessé par ces déclarations, Drake n'a pas tardé à réagir dans une story Instagram, postée le 8 octobre. «Mon père pourrait dire n'importe quoi à qui veut bien l'écouter. C'est triste quand la famille se comporte ainsi, mais que peut-on faire contre ça?», a-t-il écrit dans un message. L'artiste de 32 ans a assuré que tout ce qu'il avait raconté dans ses chansons concernant son papa était vrai. «La vérité est difficile à accepter pour certaines personnes», a-t-il déploré.

Drake posts this in response to his dad saying he lies in his music to sell records pic.twitter.com/N2T34moIi1 — HIP HOP UPDATES (@RapAccess) October 8, 2019

