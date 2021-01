«Ces critiques ont été d’une violence»

Amincie depuis le confinement, Chimène Badi se sent vraiment bien dans sa peau. Mais cela n’a pas toujours été le cas. Invitée dans le «Jarry Show», sur Youtube, animé par l’humoriste français, la chanteuse de 38 ans a révélé avoir beaucoup souffert des moqueries sur son physique, dès ses premiers pas dans la musique. «À 18, 19 ans, tu ne t’en fous pas des critiques. Ces critiques vont beaucoup me déstabiliser. Ça a été d'une violence, a-t-elle confié. Aujourd’hui, que je prenne ou perde 30 kilos, ça ne regarde que moi.»

L’artiste révélée dans «Popstars», sur M6 en 2002, s’est souvenue d’une situation particulièrement éprouvante, il y a quelques années. « Quand j'ai commencé à mes débuts, une femme d'un certain âge m’a arrêtée dans une rue à Paris avec son mari alors que je marchais et m’a dit: «Vous chantez super bien mais c’est dommage que vous soyez moche». Je n’ai pas trouvé les mots. J’avais 19 ou 20 ans. Je ne m'attendais pas à un truc aussi violent. Rien n’est sorti. J’ai eu envie de lui dire de n’en avoir rien à cirer, a-t-elle raconté. Aujourd’hui, j’ai envie de dire qu’il faut penser à soi. En pensant à soi, on peut encore mieux s’occuper des autres. C’est une philosophie à adopter absolument, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd’hui. »

La Française conseille donc à ceux qui se sentent jugés négativement sur leur apparence de ne pas y prêter attention. «C’est une perte de temps, a-t-elle dit. On est comme on est. La vie passe vite et tout peut s’arrêter du jour au lendemain. Elle peut être violente. Il faut profiter de la vie. Il faut avoir cette conscience.»

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)