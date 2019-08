Diplo a eu la peur de sa vie dans son jet privé

En pleine tournée à travers les États-Unis, Diplo voyage régulièrement dans son jet privé. Mais lors de son vol, samedi 3 août 2019, le DJ de 40 ans a cru que sa dernière heure avait sonné. Et pour cause: la vitre du cockpit s'était fissurée. «Les pilotes portent des masques. Je ne suis donc pas sûr de pouvoir faire mes shows ce soir», a écrit sur Instagram l'Américain qui devait se produire à Columbus, à Minneapolis et dans l'Ohio.

Il a ainsi posté une photo où l'on voit l'un des pilotes devant la fenêtre brisée et une autre où il apparaît dans l'avion les yeux fermés tout en essayant de méditer. Ne perdant pas pour autant son humour décalé, Diplo a ajouté: «Au fait, je ne vous l'avais jamais dit mais il se pourrait que je sois gay», faisant référence au film «Presque célèbre» ou l'un des personnages, à bord d'un avion en difficulté, fait son coming out en pensant qu'il va mourir. La star a ensuite précisé dans son message que l'avion avait finalement pu atterrir sans encombre. «Personne n'est mort et je pourrais toujours être gay», a-t-il ajouté.

Suite à son gag, l'artiste s'est amusé de voir que les gens voulaient davantage savoir s'il était vraiment gay, au lieu de s'inquiéter du sort des autres passagers. Des fans ont été émus par sa mésaventure, dont plusieurs célébrités telles que Noah Cyrus, Ryan Tedder, membre du groupe OneRepublic, ou encore l'acteur Terry Crews qui lui a écrit: «Whoa! Heureux que tu ailles bien mec!».

Regardez la scène du film «Presque célèbre»:

(L'essentiel/lja)