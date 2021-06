Francis Lalanne VS «Quotidien»: épisode 2. Le chanteur, que deux journalistes de l’émission de TMC accusent de les avoir frappés, s’est rendu sur le plateau de «Touche pas à mon poste!» jeudi pour donner sa version des faits et annoncer une contre-attaque.

«Je n’ai rien fait, donc je ne regrette rien, a-t-il commencé par affirmer. Quand on voit les images, on voit bien que je ne l’ai pas frappé. Ce ne sont que des mensonges.» L’artiste est allé plus loin en assurant que les deux hommes de «Quotidien» avaient tout simulé. «Ils sont restés tranquillement à la fête, ils ont monté toute une espèce de mise en scène où ils sont partis et ensuite revenus. J’ai plein d’images, de photos. On les voit rigoler entre eux, même discuter de ce qu’ils vont faire», a-t-il dit.

Quant à la plainte déposée par la production de «Quotidien», Francis Lalanne en est certain: elle n’existe pas. Face à Cyril Hanouna, l’artiste a lu un courrier de son avocat indiquant que les services du parquet du procureur de la République d’Avignon n’en avaient enregistré aucune d’un journaliste du programme à son encontre.

En revanche, une plainte sera bien déposée par Lalanne devant le conseil déontologique journalistique, a-t-il fait savoir. «Je vais attaquer les prétendus journalistes, je vais attaquer la maison de production car elle n’a pas respecté mon refus de donner mon autorisation de diffusion et je vais également attaquer la chaîne», a-t-il déclaré.

À la suite des propos tenus à la télévision, l'émission «Quotidien» a réagi par un communiqué de presse, signé par l'avocate de la production. «Afin de rétablir un peu de justesse dans ce surprenant discours, il sera donc précisé que les journalistes Paul Bouffard, Paul Larrouturou et Arthur Despres ont quitté les 'Universités citoyennes' immédiatement après l'agression dont ils ont été victimes et sont rentrés directement à Paris, à la demande expresse de leur rédaction qui a souhaité qu'ils soient au plus vite mis en sécurité».

L'avocate a également assuré un dépôt de plainte, infirmant les propos du chanteur. Les équipes se sont «bien rendues aux unités médico-judiciaires afin de faire constater les blessures et traumatismes liés à cette altercation et sont allés déposer plainte auprès du commissariat du 16e arrondissement de Paris».

L’altercation entre l’équipe de l’émission présentée par Yann Barthès et l’interprète de «On se retrouvera» s’est déroulée le 5 juin dernier, à Avignon. Selon le journaliste Paul Larrouturou, Francis Lalanne a fait preuve de violence physique à son encontre ainsi qu’à celle de son collègue Paul Bouffard. Diagnostic des médecins: une entorse au poignet pour le premier et un traumatisme crânien et une tendinite post-traumatique à l’épaule pour le second.

(L'essentiel/jfa)