Le prince Charles n’a pas coupé les vivres à Harry

Parmi toutes les révélations faites par Harry et Meghan au cours de leur discussion avec Oprah Winfrey, une, au moins, n’était pas correcte, révèle le Daily Mail. Le prince avait affirmé que son père, le prince Charles, lui avait coupé les vivres durant le premier trimestre de 2020, peu après l’annonce de son départ du Royaume-Uni avec son épouse et leur fils et que la famille avait dû puiser dans l’argent hérité de la princesse Diana.

Or, selon les chiffres officiels de la couronne britannique, Charles a continué à verser de l’argent à son cadet jusqu’à l’été 2020. «Ainsi que nous nous en souvenons tous, en janvier 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont fait savoir qu’ils allaient s’éloigner de la famille royale, le duc a déclaré qu’ils souhaitaient devenir financièrement indépendants. Le prince de Galles leur a alloué une somme substantielle pour les aider dans cette transition. Ce financement s’est arrêté à l’été 2020», a communiqué un porte-parole de Clarence House.

Quant à expliquer la différence entre la version donnée par Harry et celle révélée par les compte de la famille royale, le porte-parole n’a pas voulu trop se mouiller: «Je ne peux nier qu’elles sont radicalement différentes. Tout ce que je peux vous donner, ce sont des faits».

(L'essentiel/jfa)