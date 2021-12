Celle qui incarne Anita dans «West Side Story» est la vraie révélation et star du remake de Steven Spielberg. Née d’un père afro-portoricain et d’une mère blanche institutrice, Ariana DeBose assume sa différence et son engagement pour la cause LGBTQ.



Quel est l’intérêt de faire un remake d’un classique comme «West Side Story»?

L’original date de 1961 et c’est dingue de constater que, 60 ans plus tard, l’inégalité dans la société et le manque d’ouverture d’esprit existent toujours. Le racisme que dénonce «WSS» a toujours cours aujourd’hui. Je suis Afro-Latina et je revendique cela haut et fort. On a trop souvent l’image d’une Latina à la peau claire, c’est faux! Je revendique ma couleur de peau, ma sexualité et mes origines.

J’ai été élevée par une mère célibataire qui bossait dur pour me permettre d’aller à l’école et prendre des cours de danse. Quand je lui ai dit que j’étais gay, elle m’a soutenue sans poser de question. Cela m’a permis de m’afficher au lycée sans craindre les ricanements ou les remarques d’autres élèves.

Je refuse de cacher qui je suis! Là aussi, je dois ma force à ma maman. Elle m’a encouragée, même si elle n’avait pas d’argent à me donner, mais j’ai passé des auditions, trouvé de petits jobs. Ma mère me disait toujours de foncer, car je pouvais rentrer à la maison si j’en avais marre d’être rejetée. Je pense qu’il est important pour d’autres filles de couleur et d’autres jeunes de la communauté LGBTQ de se voir représenter à l’écran. Je suis fière de «West Side Story» et j’espère inspirer d’autres jeunes à se lancer dans le spectacle en se disant que, si une fille comme moi y arrive, ils le peuvent aussi.

Anita est au plus profond de moi. Avec une maman célibataire, je n’ai pas grandi avec une grande famille latine autour de moi. Incarner Anita a été une expérience unique, car je ne m’étais jamais sentie autant en communion avec un rôle auparavant. Cela dépasse le fait de parler espagnol, c’est dans mon sang, c’est dans mon ADN. La nourriture, les odeurs, les épices, j’ai retrouvé tout ce qui a bercé mon enfance en jouant Anita.

C’était sûrement ma destinée, car j’ai découvert le théâtre à l’école. J’ai vu le film «Moulin Rouge» et je suis tombée amoureuse du rôle de Nicole Kidman. Je ne rêvais que d’une chose: être sur scène.

Absolument! Et je n’ai pas été déçue, car Nicole est douce, bienveillante et adorable. Je suis consciente de ma chance depuis quelque temps. Être une femme de couleur gay et avoir de multiples opportunités comme celle de tourner sous la direction de Steven Spielberg, c’est quelque chose que je n’aurais jamais espéré il y a encore quelques années.

(L'essentiel/Henry Arnaud, Los Angeles)