Nabilla s'est fait opérer dans une clinique de Kiev

«Je vais refaire mes fesses, mes yeux, mon cerveau aussi parce que j'en ai marre d'être débile», a lancé tout sourire la maman de Milann en attendant de rencontrer le chirurgien. Mais en réalité, la jeune femme s'est déplacée lundi dans la capitale ukrainienne pour se faire opérer de sa cicatrice de césarienne, qui la tire depuis la naissance de son fils en octobre 2019.

«La césarienne ce n'est pas esthétique. C'est pour la santé de la maman et du bébé. Et c'est fait dans la précipitation (...) Ce sera une petite opération mais je vais quand même faire une anesthésie générale. Quand je vais me réveiller j'aurais plus mal, ça va être trop bien!».

«J'ai pas trop de chance?»

Nabilla n'a pas quitté le luxe de sa villa de Dubaï pour un simple hôpital ukrainien: à son réveil, ses followers ont pu constater que sa chambre était somptueuse, grand lit majestueux, moulures au plafond et nombreuses petites attentions. «Une chose est sûre, en Ukraine ils savent recevoir les gens, l'hôtel il est top, voiture au top, les gens sont trop gentils», avait lancé la starlette à son arrivée.

Son mari Thomas Vergara n'a pas cessé de rassurer sa communauté: «J'ai eu l'assistante du docteur qui m'a dit que tout s'était bien passé», a-t-il indiqué sur Snapchat avant de filer offrir un bouquet de roses rouges à sa dulcinée. «Je t'aime Tommy, l'homme de ma vie. Je viens de me réveiller et mon petit Tom m'attend avec un bouquet. J'ai pas trop de chance?», a souri Nabilla, complètement dans les «vapes».

(mc/L'essentiel)