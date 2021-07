Gündogan a craqué pour une starlette de téléréalité

Début janvier, on la quittait main dans la main avec Julien, à l'issue de l'émission «Les Princes et les Princesses de l'Amour» sur W9. Les fans de la jeune femme de 26 ans savaient déjà qu'elle n'était plus avec son prince depuis des mois mais les photos postées sur son Instagram démontraient clairement qu'elle avait un nouvel amoureux dans sa vie, depuis quelque temps.

Et elle avait semé quelques indices: le 30 mai, elle était à Porto pour «soutenir son boyfriend» lors de la finale de la Ligue des champions. Le 19 juin, elle se trouvait à l'Allianz Arena pour Allemagne-Portugal. En croisant ces deux infos, pas très difficile de deviner l'identité de l'heureux élu.

(Instagram)

C'est désormais officiel: le nouvel homme de sa vie n'est autre que Ilkay Gündogan, l'international allemand de Manchester City. Sara Benamira a publié mercredi 21 juillet une photo d'eux collés-serrés sur une terrasse d'Alaçati, en Turquie, accompagnée d'un petit cœur rouge. Plus de doute quant à la nature de leurs sentiments.

Comme le notent nos confrères de Purepeople, ce n'est pas la première candidate de téléréalité à avoir craqué pour un footballeur: Mélanie Da Cruz (Secret Story 9) est mariée à Anthony Martial (Manchester United), Coralie Porrovechio (Secret Story 9) file le parfait amour avec Boubacar Kamara (Olympique de Marseille) tout comme Montaine Mounet (Les Marseillais) avec Maxime Lopez (Olympique de Marseille).

À noter que d'autres préfèrent la petite balle jaune: Julie Bertin (10 Couples parfaits et La Villa des cœurs brisés) est tombée sous le charme de Benoît Paire, l'enfant terrible du tennis français.

(mc//L'essentiel)