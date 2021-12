Rebel Wilson roucoulerait avec un joueur de tennis

L’information est bien sûr à prendre avec des pincettes, mais plusieurs éléments vont dans le sens d’un début de romance entre Rebel Wilson, 41 ans, et Matt Reid, 31 ans, 85e mondial au classement ATP. L’actrice, célibataire depuis sa rupture avec Jacob Bush en février 2021, et le joueur de tennis professionnel ont commencé par assister ensemble à la cérémonie des Australian Academy of Cinema and Television Arts Awards, le 8 dernier à Sydney.

Les deux Australiens ont ensuite été surpris par des paparazzis le 24 décembre, alors qu’ils mangeaient dans un restaurant de Sydney. Selon les informations relayées alors par le Daily Mail, Rebel et Matt n’ont pas cessé de rire et de plaisanter durant leur repas et la comédienne qui a perdu beaucoup de poids ces derniers mois «était incapable de cacher son large sourire».

Si aucune des deux personnalités n’a fait le moindre commentaire sur cette supposée histoire d’amour, la star de «Pitch Perfect» a cependant laissé entendre sur Instagram le 19 décembre qu’elle avait quelqu’un en vue. En légende d’une photo la montrant devant son sapin de Noël, elle a écrit: «J’aimerais que tu sois emballé sous mon buisson de Noël», accompagné d’un émoji faisant un bisou.

(L'essentiel/jfa)