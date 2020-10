Cette ex-​​actrice d'«Alerte à Malibu» vit dans la rue

Triste sort pour Loni Willison, qui avait marqué les esprits dans la série «Alerte à Malibu». De 2012 à 2014, l'ex-mannequin avait filé le parfait amour avec Jeremy Jackson, qui interprétait le fils de David Hasseloff, dans la série. Mais depuis quatre ans, elle est devenue SDF et erre dans les rues de Los Angeles, à la recherche de nourriture et de vêtements.

L'ancienne star souffre depuis des années d'une dépendance à la drogue et de problèmes mentaux. Pourtant, Loni Willison a assuré aux journalistes qu'elle «allait très bien» même si elle n'a plus aucun contact avec son ex-mari. «Je n'ai pas parlé à Jeremy (Jackson). Je ne veux pas parler à mes amis, je vais très bien. Je veux que personne ne m'aide».

La descente aux enfers de la comédienne ne date pas d'hier. En 2016, la star, qui travaillait comme assistante dans un centre de chirurgie esthétique, à Los Angeles, perd son emploi. Ensuite, elle travaille brièvement pour un agent immobilier, qui ne la paie pas. En raison de ses troubles mentaux, la jeune femme n'est pas en mesure de trouver un nouvel emploi. Ne pouvant plus payer ses factures, elle est expulsée de son appartement hollywoodien. «J'ai perdu deux emplois et tout s'est effondré. Cela fait deux ans, je suis à la rue depuis», expliquait-elle à l'époque au DailyMail.

Depuis, elle se contente de ce qu'elle a et refuse toute aide extérieure. «Personne ne se soucie vraiment de moi et je ne veux pas les voir, ils ne veulent pas me voir», a-t-elle indiqué aux journalistes du Sun. «Je n'ai pas de téléphone portable. J'ai de la nourriture et un endroit pour dormir. Je reçois de l'argent ici et là, et il y a de la nourriture dans les bacs et près des magasins. Il y en a beaucoup ici».

(mm/L'essentiel)