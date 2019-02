Donald Trump va-​​t-​​il s'en prendre à Alec Baldwin?

Alec Baldwin se demande si lui et sa famille sont en danger suite à des tweets rageurs de Donald Trump, qui n'apprécie guère la façon dont il est représenté dans le «Saturday Night Live». Dans l'émission satirique diffusée le week-end dernier, Alec Baldwin a reconstitué la conférence de presse à la Maison Blanche, au cours de laquelle le président américain avait annoncé sa décision de déclarer un état d'urgence national afin de débloquer des fonds pour construire le mur situé à la frontière américano-mexicaine.

Pendant le sketch du «Saturday Night Live», Alec Baldwin, qui a remporté un Primetime Emmy Award pour son interprétation du président, a pris pour cible les justifications et la façon de s'exprimer du président. «Le mur fonctionne, le mur sécurise. Vous n'avez pas besoin d'être intelligent pour comprendre ça. En fait, il est encore plus facile de comprendre ça si vous n'êtes pas très malin», a-t-il lancé en imitant Donald Trump.

Suite à la diffusion de l'émission, le président a parlé sur Twitter de possibles «représailles» pour les patrons de SNL et pour la chaîne NBC qui diffuse l'émission. Plus tard, il a également tweeté : «LES MÉDIAS CORROMPUS SONT L'ENNEMI DU PEUPLE !» Ces déclarations ont amené l'acteur de 60 ans à se demander si Donald Trump le menaçait directement. «Je me demande si un président en exercice exhortant ses partisans à me considérer comme un ennemi du peuple dans une comédie télévisée constitue une menace pour ma sécurité et celle de ma famille», a écrit Alec Baldwin sur Twitter.

Nothing funny about tired Saturday Night Live on Fake News NBC! Question is, how do the Networks get away with these total Republican hit jobs without retribution? Likewise for many other shows? Very unfair and should be looked into. This is the real Collusion!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 février 2019

I wonder if a sitting President exhorting his followers that my role in a TV comedy qualifies me as an enemy of the people constitutes a threat to my safety and that of my family?— HABFoundation (@ABFalecbaldwin) 18 février 2019

(L'essentiel)