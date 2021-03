Deux aventuriers de «Koh-​​Lanta» sont en couple

Après Jesta et Benoît, etCandice et Jérémy, qui s’étaient rencontrés en Thaïlande durant la 15e saison, un nouveau couple semble s’être formé dans «Koh-Lanta». Selon Closer, deux aventuriers de l’édition 2021, Myriam et Thomas, sont tombés amoureux pendant le tournage qui s’est déroulé à l’automne 2020 en Polynésie française.

Les deux candidats font partie de l’équipe jaune, les Toa. S’ils se sont rapprochés sur leur camp, ce n’est qu’après leur retour en France qu’ils ont sauté le pas et se sont mis en couple, rapporte le magazine. Il faut dire que le chauffeur-routier de 37 ans qui vit dans les Yvelines, en Île-de-France, avait une chérie depuis un an au moment de s’envoler pour la Polynésie.

Aujourd’hui, Thomas se rend régulièrement au volant de son camion dans la région de Lyon, où vit la prof d’anglais de 36 ans.

