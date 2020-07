L'hommage déchirant des acteurs de «Glee»

L’espoir était infime, mais il s’est définitivement envolé lundi, lorsque la police du comté de Ventura (Californie) a confirmé le décès de Naya Rivera. L’actrice de 33 ans s’est noyée le 8 juillet lors d’une sortie en bateau avec son fils de 4 ans sur le lac Piru. Au sixième jour des recherches, la dépouille de l’actrice a finalement été retrouvée. «Nous pensons que le corps que nous avons découvert est celui de Naya Rivera», a déclaré le shérif Bill Ayub, citant la localisation, l’apparence, la tenue et l’état de la victime.

Sept ans jour pour jour après Cory Monteith

Triste ironie du sort, ce tragique dénouement survient sept ans jour pour jour après le décès de Cory Monteith, une autre star de la série «Glee». L’acteur avait été retrouvé mort dans un hôtel de Vancouver le 13 juillet 2013, victime d’une overdose de drogue et d’alcool. Le 30 janvier 2018, c’est un autre membre du casting de la série musicale qui disparaissait: accusé de possession d’images de pornographie infantile, Mark Salling s’était suicidé pour échapper à son procès.

Lundi, quelques acteurs de «Glee» et des proches de Naya Rivera se sont réunis au bord du lac Piru, pour rendre hommage à leur amie disparue. Une image poignante diffusée par la chaîne ABC montre douze personnes se recueillir main dans la main face au plan d’eau. On peut notamment reconnaître Heather Morris, qui jouait le rôle de Brittany, et Amber Riley, qui campait Mercedes.

Ses ex-collègues inconsolables

Sur les réseaux sociaux, plusieurs acteurs de Glee ont dit adieu à la jeune femme de 33 ans. Très discrète depuis qu’elle a été accusée de harcèlement par une ex-collègue, Lea Michele s’est fendue d’une story sans commentaire sur Instagram. L’actrice a publié des photos en noir et blanc de son ex-compagnon Cory Monteith, de Naya Rivera, puis d’une partie du casting de «Glee».

«Repose tendrement, Naya. Quelle force tu étais. Amour et paix à ta famille», a tweeté Jane Lynch, qui campait l’impitoyable Sue Sylvester dans la série.

«Ma Naya, ma Snixxx, mon abeille. Je ne peux tout simplement pas imaginer ce monde sans toi», a écrit Kevin McHale, alias Artie.

Amber Riley, qui donnait de la voix dans la série pour le personnage de Mercedes, a rendu hommage à sa «partenaire de duo préférée».

Darren Criss, alias Blaine Anderson, a publié un long texte soulignant l’incroyable sens de l’humour de son ex-collègue et son amour pour ses proches. «Elle me faisait rire comme personne sur ce tournage. (…) Repose en paix, ange sauvage, hilarant et magnifique».

«Sa beauté et son talent étaient d’un autre monde, a écrit Chris Colfer», qui campait Kurt Hummel.

«Naya, tu étais une force et tous ceux qui t’entouraient le savaient et ressentaient la lumière et la joie que tu dégageais lorsque tu entrais dans une pièce», a écrit Jenna Ushkowitz, alias Tina, sur Instagram.

(L'essentiel/joc)