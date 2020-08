Le mariage «fout la trouille» à Shakira

Depuis 2011, année où Shakira a croisé la route du footballeur Gerard Piqué sur le tapis rouge hollywoodien, la passion amoureuse ne les a jamais quitté. Et après avoir eu deux fils ensemble, Milan et Sasha (7 et de 5 ans), se marier n’est pas dans les plans du couple de stars.

«Pour vous dire la vérité, le mariage me fout la trouille», a expliqué la chanteuse de 43 ans dans l’émission 60 Minutes de CBS. «Je ne veux pas qu’il me voie comme sa femme. Je préfère qu’il me voie comme sa petite amie. Son amoureuse, sa petite copine, comme un fruit défendu.»

On ne peut que constater que la technique de Shakira fonctionne, puisqu’après bientôt dix ans de romance avec le défenseur du FC Barcelone, aucun nuage n’est venu ternir le ciel du couple. Entre eux, c’est un peu «whenever, wherever» depuis le début.

(L'essentiel/szu/CoverMedia)