«Si Megan essaie d'enlever sa bague de fiançailles...»

Machine Gun Kelly a demandé la main de Megan Fox le 11 janvier dernier, a fait savoir le couple sur les réseaux sociaux. Une demande qui n'est pas passée inaperçue tout comme la bague, qui a fait son effet.

L'actrice a reçu une bague de fiançailles totalement personnalisée, conçue par le futur marié et le créateur de bijoux britannique Stephen Webster. Le bijou est composé d'une émeraude et d'un diamant, leurs deux pierres de naissance réunies sur un anneau. «Le diamant est venu directement de Stephen. Lorsqu'ils sont ensemble [l'émeraude et le diamant], ils sont maintenus en place par un aimant. Ils forment un cœur sombre», a expliqué MGK lors d'une récente interview.

Jusque là tout va bien... Mais un détail de la bague intrigue. «Tu vois ça ici? La partie supérieure est constituée d'épines, ajoute Machine Gun Kelly. Donc, si elle [Megan Fox] essaie d'enlever la bague, ça va faire mal. L'amour est douloureux!». Une manière d'empêcher sa dulcinée de se séparer de son anneau...

Le coût de cette bague de fiançailles n'a pas été révélé mais des experts l'ont estimé à environ 500 000 dollars.

Le couple s'est rencontré pour la première fois en mars 2020 sur le tournage de leur thriller, intitulé «Midnight In The Switchgrass» en mars 2020. Depuis, les tourtereaux ne se sont plus quittés.

