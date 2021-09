Rihanna enterre la hache de guerre avec son père

Les tensions entre Rihanna et son père, Ronald Fenty, se sont apaisées. Alors qu’ils devaient s’affronter le 22 septembre 2021 devant les tribunaux, la star vient de retirer sa plainte contre son paternel, selon radaronline. En 2019, la chanteuse l’avait poursuivi en justice car elle lui reprochait d’avoir utilisé leur patronyme pour créer une société de gestion de talents, deux ans auparavant. Or, elle en avait déposé les droits pour sa marque de cosmétiques et de lingerie, Fenty.

En plus, en décembre 2017, Ronald s’était associé à un partenaire financier à qui il avait prétendu être le représentant de sa fille. Les deux hommes avaient alors proposé, sans la consulter, les services de la star pour 15 spectacles en Amérique latine, contre la somme de 15 millions de dollars (12,68 millions d'euros envrion). Rihanna avait alors réclamé des dommages et intérêts. En faisant marche arrière, la milliardaire de 33 ans aurait souhaité éviter un déballage médiatique sur sa vie familiale, d’après le site américain.

Tout serait donc rentré dans l’ordre entre la Barbadienne et son géniteur. Ce dernier, qui avait contracté le Covid-19 en 2020, s’était en effet réconcilié avec sa fille, durant cette période difficile. «Robyn (ndlr: le premier prénom de Rihanna) vérifiait chaque jour que j’allais bien. Honnêtement, j’ai cru que j’allais mourir. Je dois le dire, je t’aime tellement Robyn. Elle a tant fait pour moi. J’apprécie tout ce qu’elle a pu faire», avait-il confié au Sun.

(L'essentiel/lja)