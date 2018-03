Lauren Jauregui pose pour «Playboy»

Pas question de prendre le temps de se faire oublier: une semaine après l'annonce de la dissolution du groupe Fifth Harmony, la chanteuse Lauren Jauregui, 21 ans, s'affiche dans Playboy. Si elle ne pose pas totalement nue, on la découvre quand même en lingerie et en petite robe sur plusieurs pages.

L'occasion d'évoquer ses projets. Musicalement, l'Américaine ne se met «aucune barrière», mais veut d'abord se «retrouver artistiquement» avant de sortir un album seule.

Elles visent une carrière solo

Car après avoir débuté à 16 ans avec Fifth Harmony, elle a besoin de temps: «Nous avions fait de notre mieux pour être nous-mêmes, mais nous étions des ados. Quand vous êtes vraiment déconnectée de qui vous êtes et que vous en avez honte, vous pouvez raconter une histoire. Mais vous ne pouvez jamais vraiment raconter votre histoire».

Les Fifth Harmony se retrouveront parfois pour des shows, mais toutes ses membres visent une carrière solo, sur le modèle de celle de Camila Cabello.

(L'essentiel/afp)