Jeremstar anéanti par la mort de son chat

«Ça a été une journée abominable aujourd'hui. J'oublierai jamais mon chat». C'est en pleurs que Jeremstar a annoncé la mort de Gribouille, dans sa story Instagram. Effondré, le chroniqueur serrait dans ses bras un coussin en forme de matou noir et blanc.

«Je sais que c'est le cycle normal des choses mais ça fait bizarre de se dire que tout peut basculer si vite et que je ne verrai plus jamais mon chat, a-t-il poursuivi. J'espère qu'il sera heureux là où il est. Je vais essayer de me changer les idées... C'est terrible les animaux on s'y attache tellement…»

Jeremstar a remercié les internautes de leurs messages de soutien et s'est dit preneur de conseils «pour se remettre de la perte d'un animal». «J'espère que je vais arriver à reprendre le dessus. Je suis anéanti.» Le Français a ensuite déposé la peluche dans son lit, contre son oreiller. «Comme ça j'aurai l'impression de retrouver mon chat pour aller dormir. On fait comme on peut pour garder le moral.»

(L'essentiel/mag)