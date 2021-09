«Je suis célibataire et je préfère être seule»

Femme libre et indépendante, Malika Ménard évite d’étaler sa vie privée dans les médias. «Les gens ne savent pas grand-chose. En vrai, je n’ai que des relations sérieuses, je ne suis pas quelqu’un qui papillonne. Là, je suis célibataire depuis un mois», a-t-elle confié dans l’émission «L’instant de luxe», diffusée lundi sur le site de Télé Star. Miss France 2010 a cependant confié qu’elle vivait plutôt bien son célibat: «Je préfère être seule et puis après, si je me réinvestis, je me réinvestirai pleinement dans une histoire.»

L’animatrice française de 34 ans, qui compte parmi ses ex-compagnons les footballeurs Benoît Costil et Clément Grenier, l’acteur Michaël Cohen, le chanteur Ycare et le restaurateur Christophe Juville, a confié qu’elle avait déjà utilisé une application de rencontres pour faire connaissance avec des hommes. Mais pas n’importe laquelle. C’était une plateforme «un peu élitiste» et qui «protège un peu plus la vie privée» de ses abonnés, a expliqué Malika.

Si la trentenaire n’a pas encore fondé de famille, elle n’en fait pas un drame pour autant. Bien au contraire. En juillet, l’ex-reine de beauté avait publié un message sur Instagram dans lequel elle disait aux femmes de se détacher de la «pression sociale» qui pèse sur leurs épaules, même lorsqu’on a 30 ans et que l’on n’est ni mariée, ni maman.

(L'essentiel/lja)