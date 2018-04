Drucker raconte le dernier concert de Johnny

Invité de l'émission «Salut les Terriens» sur C8 samedi dernier, Michel Drucker, ami de longue date de Johnny Hallyday, a raconté la dernière fois où il l'a vu sur scène, à Limoges (France).

« On prend l’avion privé tous les deux, il dort, il est K.O.. Il a 90 ans. Il est voûté, il a une assistance respiratoire, un aérosol. (…) Je me dis qu’il ne va pas chanter. Ce n’est pas possible », se souvient-il. « Puis, le coiffeur arrive, l’habilleuse arrive, la maquilleuse arrive. Et là devant moi, tous les quarts d’heure, il gagne cinq ans. On lui fait sa banane, on le transforme. (…) Le toréador dans son habit de lumière. Il rentre dans son costume, il met ses santiags. Et là, le vieillard que j’avais vu au Bourget (un aéroport proche de Paris) trois heures avant a 45 ans. Il rentre sur scène, un jeune homme».

À la mort du rocker le 6 décembre dernier, France 2 avait consacré toute une soirée au chanteur. Au terme de deux heures de direct, Michel Drucker avait fondu en larmes en plein direct.

(L'essentiel)