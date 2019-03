Cardi B discute avec une voix dans sa tête

Si Cardi B a du mal à parler aux gens qui la croisent dans la rue, c'est parce qu'elle est déjà en train d'avoir une discussion avec quelqu'un... dans sa tête. La rappeuse vient d'avouer que son manque de concentration vient de cette petite voix qui lui parle et à laquelle elle répond.

«Salut à tous! J'ai un problème, parce que beaucoup de gens disent "Oh j'ai rencontré Cardi B et je ne sais pas si elle m'aime bien ou pas parce qu'elle me regardait comme si j'étais fou". Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'il y a une voix dans ma tête et quand je parle à d'autres personnes, c'est avec cette voix que je discute et elle me répond», a expliqué la star sur Instagram le 14 mars 2019.

L'interprète de «Bodak Yellow» est même allée jusqu'à donner un exemple de ces discussions étranges. «Par exemple, vous allez me parler et la voix dans ma tête va me poser des questions comme «Hey mais qu'est ce qui est arrivé à la chemise Balenciaga verte que tu portais l'autre jour?» Je vais répondre genre «Je sais pas, conn**se, je crois que je l'ai laissée chez ma grand-mère». Je ne fais pas attention à ce qu'on me dit parce que la voix dans ma tête me parle. Je ne sais pas si ça arrive à d'autres personnes ce genre de c**neries, mais ça m'arrive, donc si je vous regarde bizarrement, c'est parce que je discute avec moi-même. C'est pour ça», a-t-elle révélé. On ignore encore ce qui a motivé cette explication étrange de la rappeuse.

(L'essentiel)