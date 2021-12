Kanye dépense des millions pour se rapprocher de Kim

Si, comme on le dit, l’espoir fait vivre, il y a fort à parier que Kanye West dépassera les 100 ans. Alors que Kim Kardashian et lui ont annoncé leur séparation en février 2021, l’artiste de 44 ans est toujours persuadé de pouvoir sauver son mariage. Il pense même que Dieu veut qu’il retrouve la mère de ses quatre enfants, bien qu’elle soit en couple avec Pete Davidson.

Dernière tentative en date de celui que l’ont doit appeler Ye pour se rapprocher de Kim (et sans doute la faire flipper): acheter une nouvelle maison située juste en face de celle de la femme d’affaires. Coût de l’opération? 4,5 millions de dollars, soit 421 000 dollars de plus que le prix demandé par le vendeur, rapporte le Daily Mail. Selon le tabloïd britannique, le rappeur voulait être absolument certain de devenir le propriétaire de la demeure construite en 1955.

En plus de deux ranches dans le Wyoming et d’une villa bunker à Malibu, le père de North, Saint, Chicago et Psalm est donc désormais propriétaire d’une villa de 339 mètres carrés située sur un terrain d’un peu plus de 4 000 mètres carrés. Elle comprend 5 chambres et 3 salles de bains. Une piscine et une écurie sont comprises dans le prix. Cependant, toujours d’après le Daily Mail, l’intérieur de la maison doit être rénové.

(L'essentiel/jfa)