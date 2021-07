Monica Bellucci et sa fille mettent le feu à «Vogue»

Mère et fille posent dans la même robe de velours vert signée Dolce&Gabbana, marque dont elles sont toutes les deux ambassadrices, Monica pour ses sacs à main, Deva Cassel pour son tout nouveau parfum, Dolce Shine. Monica est volontairement un peu en retrait, «elle voulait laisser la vedette à Deva», a raconté le rédacteur en chef de Vogue Italie, Emanuele Farneti. Et la raison pour laquelle Dava a voulu faire participer sa mère est simple: «Parce que la dernière fois qu'on a été photographiées ensemble, j'étais dans ton ventre» (NDLR: en une de Vanity Fair en 2004).

Monica et Deva, Kylie et Kris, Heidi et Leni ou encore Kate et Lila: faire la couverture de magazines de renom tels que Vogue, Elle, Harper’s Bazaar ou Vanity Fair, est une tradition bien ancrée dans le monde de la mode, comme un passage de témoin à la nouvelle génération. Voici une sélection des duos mère-fille les plus emblématiques (voir diaporama ci-dessus).

(L'essentiel/Nina Seddik)