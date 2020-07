«Will Smith a validé ma liaison avec son épouse»

Le couple Smith est-il adepte du libertinage? C'est en tout cas ce qu'affirme le chanteur américain August Alsina qui a expliqué avoir eu une relation avec Jada Pinkett Smith... validée par le mari de cette dernière. «Je me suis assis à côté de Will et nous avons eu une conversation. Il m'a donné son aval. Et je me suis donné à fond pour cette relation», a détaille l'artiste de 27 ans.

«Je pourrais mourir aujourd'hui et me dire que j'ai été impliqué au maximum avec quelqu'un. Je sais que je n'ai rien fait de mal. Ils sont passés de mari et femme à partenaires de vie, tout simplement. J'aime les Smith, ce sont des gens biens», a-t-il poursuivi.

«C'est entièrement faux»

Des propos qui semblent sincères qui ont entraîné un torrent de réactions sur les réseaux sociaux. Si les coulisses d'Hollywood regorgent d'histoires mystérieuses et autres rumeurs de ce type, rares sont les «coming out» aussi francs en la matière.

Qu'il s'agisse de la vérité ou d'un mensonge, la mère de Jaden et Willow ne semble pourtant pas sur la même longueur d'onde qu'August Alsina. Son entourage s'est empressé de démentir ses propos. «C'est entièrement faux», ont assuré ses représentants.

L'acteur oscarisé, pour sa part, avait confié il y a plusieurs années être très jaloux. L'amitié proche qu’entretenait Jada Pinkett Smith avec le défunt rappeur 2Pac avait été mal vécue par Will.

Y'all remember when Charlemagne asked Will Smith about 2 Pac and Jada?? pic.twitter.com/ht9TLx76JW — LunA' Vee (@LunaV_10) July 1, 2020

Leur couple a-t-il évolué? August Alina est-il en quête de buzz? En attendant d'avoir le fin mot de l'histoire, les internautes s'en sont donnés à cœur joie...

Will Smith quand August Alsina sortait de la chambre de Jada à 14h pic.twitter.com/jm9gBHzcEj — - (@lucasngbr) July 1, 2020

Will Smith derrière la porte de la chambre en attendant que August et Jada finissent pic.twitter.com/AI9ybQEG3V — ⚡G❌HAN⚡???????? (@songohan13x242) July 1, 2020

August Alsina: “you mind if I fuck Jada?”



Will Smith: pic.twitter.com/733u8iQZRM — ✨ (@BADMAMl) July 1, 2020

Summary of Will Smith, jada and August alsina story pic.twitter.com/MHVBKM3y2o — Tgbaski baller (@tgbaskiballer) July 1, 2020

(th/L'essentiel)