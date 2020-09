Pauline Lefèvre est enceinte de jumeaux

C'est sa belle-mère, Chantal Ladesou qui a vendu la mèche: Pauline Lefèvre, 39 ans, est enceinte de jumeaux, «une fille et un garçon», a indiqué l'actrice à la gouaille inimitable dans les colonnes de Var Matin. L'ancienne Miss Météo de Canal Plus, qui s'est depuis reconvertie dans le cinéma et le théâtre, est mariée à son fils, Julien Ansault.

Une confidence livrée avec enthousiasme par Chantal Ladesou qui va accueillir de nombreux petits-enfants puisque outre les jumeaux de Pauline et Julien, sa fille, Clémence, va également accoucher de son troisième enfant dans les semaines qui viennent. Un grand bonheur pour la comédienne de 72 ans, qui a vécu la douloureuse expérience de perdre un de ses fils, Alix, 21 ans, dans un accident de voiture en 1996.

(mc/L'essentiel)