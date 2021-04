Chris Brown attaqué en justice à cause de son chien

Chris Brown est encore dans la tourmente. Selon TMZ, une femme que le rappeur de 31 ans avait engagée pour nettoyer les fenêtres de sa villa le poursuit en justice. Cette employée, qui était aidée par sa sœur pour ce travail, affirme que cette dernière a été blessée par un des chiens de la star, qui se serait échappé de l’endroit où il était maintenu.

Dans les documents remis à la justice, on apprend que la malheureuse aurait subi d’importantes morsures au visage, aux bras et aux jambes. Chris Brown, qui était sur les lieux, aurait aussitôt appelé une ambulance pour qu’elle soit hospitalisée d’urgence. L’artiste, inquiété par le passé pour violences conjugales (sur Rihanna, sa petite amie d’alors) et bagarres, devra répondre au tribunal de sa responsabilité dans l’accident.

(L'essentiel/lja)