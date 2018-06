Sam Smith a rompu avec son compagnon

Après neuf mois de romance, tout est terminé entre Sam Smith, 26 ans, et Brandon Flynn, 24 ans. La raison de leur rupture serait due à leur emploi du temps surchargé. «Sam et Brandon ont vécu une réelle histoire d'amour, mais ils sont trop pris par leur carrière respective et cela a fini par ne plus marcher entre eux», révèle une source au Sun.

Le chanteur britannique, qui a supprimé tous les snaps où il apparaissait avec l'acteur américain de la série «13 Reasons Why», aurait le cœur brisé par cette rupture. «Sam est anéanti. C'est la relation la plus sérieuse qu'il a vécue jusqu'à présent. Heureusement qu'il est en tournée à travers les États-Unis. Cela lui change les idées», ajoute l'informateur.

Connu pour ses tubes mélancoliques, Sam Smith avait confié en janvier 2018 qu'il se réjouissait d'écrire enfin «des chansons d'amour heureuses», après avoir rencontré Brandon.

(L'essentiel)